Myanmar kyatından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile MMK → GMD çevirin

1.000 mmk
32,15 gmd

1.00000 MMK = 0.03215 GMD

11:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD136.1341.353850.930751.5381119.01380.7965917.1936
1 THB0.027674810.03746750.02575710.04256670.5262020.02204550.199081
1 CAD0.73863426.689810.6874531.136114.04420.5883895.31344
1 EUR1.0744538.82421.4546411.6526220.42940.855877.72916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Gambiya Dalaşı
1 MMK0.03215 GMD
5 MMK0.16073 GMD
10 MMK0.32145 GMD
20 MMK0.64291 GMD
50 MMK1.60727 GMD
100 MMK3.21453 GMD
250 MMK8.03632 GMD
500 MMK16.07265 GMD
1000 MMK32.14530 GMD
2000 MMK64.29060 GMD
5000 MMK160.72650 GMD
10000 MMK321.45300 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Myanmar Kyatı
1 GMD31.10870 MMK
5 GMD155.54350 MMK
10 GMD311.08700 MMK
20 GMD622.17400 MMK
50 GMD1555.43500 MMK
100 GMD3110.87000 MMK
250 GMD7777.17500 MMK
500 GMD15554.35000 MMK
1000 GMD31108.70000 MMK
2000 GMD62217.40000 MMK
5000 GMD155543.50000 MMK
10000 GMD311087.00000 MMK