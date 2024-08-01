Myanmar kyatından Gambiya dalaşına Geçmiş Döviz Kurları
Myanmar kyatından Gambiya dalaşına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Myanmar kyatından (MMK) Gambiya dalaşına (GMD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MMK - GMD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Myanmar kyatı → Gambiya dalaşı döviz kuru geçmişi
Bugünün Myanmar kyatı Gambiya dalaşına döviz kuru şu anda 0,033, dünden bu yana %1.166 değerinde değişti. Myanmar kyatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.872 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Myanmar kyatı Gambiya dalaşına döviz kuru en yüksek değeri 0,033 (01-08-2024) ile en düşük değeri 0,032 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.166 artış ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Myanmar kyatından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.