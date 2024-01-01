10 Myanmar kyatından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile MMK → GMD çevirin

10 mmk
0,33 gmd

1,000K MMK = 0,03293D GMD

20:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → GMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03290,0329
Düşük0,03220,0321
Ortalama0,03240,0323
Değişim1.32%2.28%
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1 MMK → GMD istatistikleri

MMK → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0329, en düşük 0,0322 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0324 oldu. MMK → GMD kurundaki değişiklik 1.32 değerindeydi.

MMK → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0329, en düşük 0,0321 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0323 oldu. MMK → GMD kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5731,3880,9271,5418,270,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63410,6681,10913,1660,5665,221
1 EUR1,07938,3881,49811,66219,7160,8487,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Gambiya Dalaşı
1 MMK0,03293 GMD
5 MMK0,16463 GMD
10 MMK0,32926 GMD
20 MMK0,65853 GMD
50 MMK1,64632 GMD
100 MMK3,29263 GMD
250 MMK8,23158 GMD
500 MMK16,46315 GMD
1000 MMK32,92630 GMD
2000 MMK65,85260 GMD
5000 MMK164,63150 GMD
10000 MMK329,26300 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Myanmar Kyatı
1 GMD30,37090 MMK
5 GMD151,85450 MMK
10 GMD303,70900 MMK
20 GMD607,41800 MMK
50 GMD1.518,54500 MMK
100 GMD3.037,09000 MMK
250 GMD7.592,72500 MMK
500 GMD15.185,45000 MMK
1000 GMD30.370,90000 MMK
2000 GMD60.741,80000 MMK
5000 GMD151.854,50000 MMK
10000 GMD303.709,00000 MMK