كيات ميانماري إلى لاري جورجي

تحويل MMK إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
1.29 gel

1.00000 MMK = 0.00129 GEL

Mid-market exchange rate at 21:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095591.29351.49181.658340.964618.8139
1 GBP1.152611.26265105.2231.719411.911371.111821.6845
1 USD0.912850.791985183.3351.361751.513780.880517.1738
1 INR0.01095370.009503630.011999810.01634070.01816490.01056580.206081

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / لاري جورجي
1 MMK0.00129 GEL
5 MMK0.00645 GEL
10 MMK0.01290 GEL
20 MMK0.02580 GEL
50 MMK0.06450 GEL
100 MMK0.12900 GEL
250 MMK0.32249 GEL
500 MMK0.64498 GEL
1000 MMK1.28996 GEL
2000 MMK2.57992 GEL
5000 MMK6.44980 GEL
10000 MMK12.89960 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Myanma Kyat
1 GEL775.21700 MMK
5 GEL3876.08500 MMK
10 GEL7752.17000 MMK
20 GEL15504.34000 MMK
50 GEL38760.85000 MMK
100 GEL77521.70000 MMK
250 GEL193804.25000 MMK
500 GEL387608.50000 MMK
1000 GEL775217.00000 MMK
2000 GEL1550434.00000 MMK
5000 GEL3876085.00000 MMK
10000 GEL7752170.00000 MMK