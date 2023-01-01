دينار مقدوني إلى كرونة دنماركية

تحويل MKD إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
120.76 dkk

1.00000 MKD = 0.12076 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:53 UTC
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MKD إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066388.63091.437751.661940.9645518.3781
1GBP1.1530711.2295102.1961.65781.91631.1121921.1909
1USD0.93780.813339183.121.348351.55860.9045517.2354
1INR0.01128280.009785110.012030810.01622170.01875120.01088250.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / كرونة دانمركية
1 MKD0.12076 DKK
5 MKD0.60381 DKK
10 MKD1.20762 DKK
20 MKD2.41524 DKK
50 MKD6.03810 DKK
100 MKD12.07620 DKK
250 MKD30.19050 DKK
500 MKD60.38100 DKK
1000 MKD120.76200 DKK
2000 MKD241.52400 DKK
5000 MKD603.81000 DKK
10000 MKD1207.62000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / دينار مقدوني
1 DKK8.28073 MKD
5 DKK41.40365 MKD
10 DKK82.80730 MKD
20 DKK165.61460 MKD
50 DKK414.03650 MKD
100 DKK828.07300 MKD
250 DKK2070.18250 MKD
500 DKK4140.36500 MKD
1000 DKK8280.73000 MKD
2000 DKK16561.46000 MKD
5000 DKK41403.65000 MKD
10000 DKK82807.30000 MKD