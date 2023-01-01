دينار مقدوني إلى بيزو كولومبي

تحويل MKD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٦٨٬٠٧١٫٥٠ cop

1.00000 MKD = 68.07150 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:43 UTC
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MKD إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 COP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437721.661910.9644518.376
1GBP1.1531411.2295102.1961.657921.916451.1121421.1904
1USD0.93790.813339183.121.348451.558720.9045517.235
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622290.01875270.01088250.207351

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / البيزو الكولومبي
1 MKD68.07150 COP
5 MKD340.35750 COP
10 MKD680.71500 COP
20 MKD1361.43000 COP
50 MKD3403.57500 COP
100 MKD6807.15000 COP
250 MKD17017.87500 COP
500 MKD34035.75000 COP
1000 MKD68071.50000 COP
2000 MKD136143.00000 COP
5000 MKD340357.50000 COP
10000 MKD680715.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دينار مقدوني
1 COP0.01469 MKD
5 COP0.07345 MKD
10 COP0.14690 MKD
20 COP0.29381 MKD
50 COP0.73452 MKD
100 COP1.46904 MKD
250 COP3.67260 MKD
500 COP7.34520 MKD
1000 COP14.69040 MKD
2000 COP29.38080 MKD
5000 COP73.45200 MKD
10000 COP146.90400 MKD