ليو مولدوفي إلى كيات ميانماري

تحويل MDL إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
116634 mmk

1.00000 MDL = 116.63400 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.59761.437421.661960.9640518.3645
1GBP1.153211.2292102.1711.657641.916581.1117521.178
1USD0.93820.813537183.121.348551.559210.9044517.2291
1INR0.0112870.00978750.012030810.01622410.01875860.01088130.20728

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Myanma Kyat
1 MDL116.63400 MMK
5 MDL583.17000 MMK
10 MDL1166.34000 MMK
20 MDL2332.68000 MMK
50 MDL5831.70000 MMK
100 MDL11663.40000 MMK
250 MDL29158.50000 MMK
500 MDL58317.00000 MMK
1000 MDL116634.00000 MMK
2000 MDL233268.00000 MMK
5000 MDL583170.00000 MMK
10000 MDL1166340.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / مولدوفى Leu
1 MMK0.00857 MDL
5 MMK0.04287 MDL
10 MMK0.08574 MDL
20 MMK0.17148 MDL
50 MMK0.42869 MDL
100 MMK0.85738 MDL
250 MMK2.14345 MDL
500 MMK4.28690 MDL
1000 MMK8.57381 MDL
2000 MMK17.14762 MDL
5000 MMK42.86905 MDL
10000 MMK85.73810 MDL