دولار ليبيري إلى كرونة دنماركية

تحويل LRD إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٣٦٫٦٠ dkk

1.00000 LRD = 0.03660 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:34 UTC
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LRD إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437051.661290.9637518.3387
1GBP1.15311.2294102.1881.656861.91541.1112121.1437
1USD0.93780.813405183.121.34771.5580.9038517.1984
1INR0.01128280.009785910.012030810.01621390.01874390.0108740.20691

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / كرونة دانمركية
1 LRD0.03660 DKK
5 LRD0.18302 DKK
10 LRD0.36604 DKK
20 LRD0.73208 DKK
50 LRD1.83020 DKK
100 LRD3.66039 DKK
250 LRD9.15098 DKK
500 LRD18.30195 DKK
1000 LRD36.60390 DKK
2000 LRD73.20780 DKK
5000 LRD183.01950 DKK
10000 LRD366.03900 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / دولار ليبري
1 DKK27.31950 LRD
5 DKK136.59750 LRD
10 DKK273.19500 LRD
20 DKK546.39000 LRD
50 DKK1365.97500 LRD
100 DKK2731.95000 LRD
250 DKK6829.87500 LRD
500 DKK13659.75000 LRD
1000 DKK27319.50000 LRD
2000 DKK54639.00000 LRD
5000 DKK136597.50000 LRD
10000 DKK273195.00000 LRD