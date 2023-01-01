دينار كويتي إلى بانغا تونغي

تحويل KWD إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٧٬٦٤١٫٩٥ top

1.00000 KWD = 7.64195 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:12 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KWD إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 TOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.067188.71281.436741.660210.9636518.3104
1GBP1.1531411.23045102.2931.656681.914351.1112221.1133
1USD0.93720.812711183.13451.34641.555810.9031517.159
1INR0.01127230.009775850.012028710.01619540.01871440.01086370.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

KWD إلى USD

KWD إلى INR

KWD إلى EUR

KWD إلى ZAR

KWD إلى AUD

KWD إلى NZD

KWD إلى NGN

KWD إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Tongan Paʻanga
1 KWD7.64195 TOP
5 KWD38.20975 TOP
10 KWD76.41950 TOP
20 KWD152.83900 TOP
50 KWD382.09750 TOP
100 KWD764.19500 TOP
250 KWD1910.48750 TOP
500 KWD3820.97500 TOP
1000 KWD7641.95000 TOP
2000 KWD15283.90000 TOP
5000 KWD38209.75000 TOP
10000 KWD76419.50000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Kuwaiti Dinar
1 TOP0.13086 KWD
5 TOP0.65429 KWD
10 TOP1.30857 KWD
20 TOP2.61714 KWD
50 TOP6.54285 KWD
100 TOP13.08570 KWD
250 TOP32.71425 KWD
500 TOP65.42850 KWD
1000 TOP130.85700 KWD
2000 TOP261.71400 KWD
5000 TOP654.28500 KWD
10000 TOP1308.57000 KWD