دينار كويتي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل KWD إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١١٬٩٣٧٫٤٠ pgk

1.00000 KWD = 11.93740 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:10 UTC
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KWD إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066988.69621.436741.660160.9636518.3066
1GBP1.1531411.23025102.2761.656721.914341.1112221.1095
1USD0.93730.812843183.13451.346651.556060.903317.1587
1INR0.01127440.009777440.012028710.01619840.01871730.01086550.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Papua New Guinean Kina
1 KWD11.93740 PGK
5 KWD59.68700 PGK
10 KWD119.37400 PGK
20 KWD238.74800 PGK
50 KWD596.87000 PGK
100 KWD1193.74000 PGK
250 KWD2984.35000 PGK
500 KWD5968.70000 PGK
1000 KWD11937.40000 PGK
2000 KWD23874.80000 PGK
5000 KWD59687.00000 PGK
10000 KWD119374.00000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Kuwaiti Dinar
1 PGK0.08377 KWD
5 PGK0.41885 KWD
10 PGK0.83770 KWD
20 PGK1.67540 KWD
50 PGK4.18851 KWD
100 PGK8.37701 KWD
250 PGK20.94252 KWD
500 PGK41.88505 KWD
1000 PGK83.77010 KWD
2000 PGK167.54020 KWD
5000 PGK418.85050 KWD
10000 PGK837.70100 KWD