سوم قيرغيزستاني إلى تالا ساموي

تحويل KGS إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
٣٠٫٤٦ wst

1.00000 KGS = 0.03046 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 17:10 UTC
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KGS إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.06688.62141.436221.659920.963718.3197
1GBP1.1540711.2301102.2641.657311.915451.1121821.1399
1USD0.93810.812942183.13451.34731.557150.904117.1855
1INR0.0112840.009778640.012028710.01620630.01873050.01087510.206719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Samoan Tala
1 KGS0.03046 WST
5 KGS0.15229 WST
10 KGS0.30457 WST
20 KGS0.60915 WST
50 KGS1.52287 WST
100 KGS3.04574 WST
250 KGS7.61435 WST
500 KGS15.22870 WST
1000 KGS30.45740 WST
2000 KGS60.91480 WST
5000 KGS152.28700 WST
10000 KGS304.57400 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Kyrgystani Som
1 WST32.83280 KGS
5 WST164.16400 KGS
10 WST328.32800 KGS
20 WST656.65600 KGS
50 WST1641.64000 KGS
100 WST3283.28000 KGS
250 WST8208.20000 KGS
500 WST16416.40000 KGS
1000 WST32832.80000 KGS
2000 WST65665.60000 KGS
5000 WST164164.00000 KGS
10000 WST328328.00000 KGS