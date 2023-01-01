10 شلن كيني إلى كولون سلفادوري

تحويل KES إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٠ kes
٠٫٥٨ svc

1.00000 KES = 0.05844 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 00:03
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KES إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87051.057687.93681.450821.675410.946219.2938
1GBP1.1487711.21495101.021.666671.924671.0869622.1643
1USD0.945550.823079183.14751.37181.584160.894718.243
1INR0.01137180.009899020.012026810.01649840.01905240.01076040.219405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

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KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / كولون سلفادوري
1 KES0.05844 SVC
5 KES0.29221 SVC
10 KES0.58441 SVC
20 KES1.16883 SVC
50 KES2.92206 SVC
100 KES5.84413 SVC
250 KES14.61032 SVC
500 KES29.22065 SVC
1000 KES58.44130 SVC
2000 KES116.88260 SVC
5000 KES292.20650 SVC
10000 KES584.41300 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / شلن كيني
1 SVC17.11120 KES
5 SVC85.55600 KES
10 SVC171.11200 KES
20 SVC342.22400 KES
50 SVC855.56000 KES
100 SVC1711.12000 KES
250 SVC4277.80000 KES
500 SVC8555.60000 KES
1000 SVC17111.20000 KES
2000 SVC34222.40000 KES
5000 SVC85556.00000 KES
10000 SVC171112.00000 KES