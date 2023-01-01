شلن كيني إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل KES إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
46.98 bob

1.00000 KES = 0.04698 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 16:5 UTC
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KES إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.436841.661240.9637518.3203
1GBP1.1536711.22985102.2431.657531.91641.1118521.1342
1USD0.9380.813107183.13451.347751.558240.90417.1844
1INR0.01128290.009780620.012028710.01621170.01874360.01087390.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Bolivian Boliviano
1 KES0.04698 BOB
5 KES0.23491 BOB
10 KES0.46981 BOB
20 KES0.93962 BOB
50 KES2.34905 BOB
100 KES4.69810 BOB
250 KES11.74525 BOB
500 KES23.49050 BOB
1000 KES46.98100 BOB
2000 KES93.96200 BOB
5000 KES234.90500 BOB
10000 KES469.81000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / شلن كيني
1 BOB21.28520 KES
5 BOB106.42600 KES
10 BOB212.85200 KES
20 BOB425.70400 KES
50 BOB1064.26000 KES
100 BOB2128.52000 KES
250 BOB5321.30000 KES
500 BOB10642.60000 KES
1000 BOB21285.20000 KES
2000 BOB42570.40000 KES
5000 BOB106426.00000 KES
10000 BOB212852.00000 KES