دينار أردني إلى ليرة تركية

تحويل JOD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
38250.40 try

1.00000 JOD = 38.25040 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 16:22 UTC
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JOD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.60481.43681.661160.963418.3194
1GBP1.1534711.22935102.2011.657291.916071.1112521.1306
1USD0.938250.813438183.13451.34811.55860.90417.1884
1INR0.01128610.00978460.012028710.01621590.0187480.01087390.206754

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / ليرة تركية
1 JOD38.25040 TRY
5 JOD191.25200 TRY
10 JOD382.50400 TRY
20 JOD765.00800 TRY
50 JOD1912.52000 TRY
100 JOD3825.04000 TRY
250 JOD9562.60000 TRY
500 JOD19125.20000 TRY
1000 JOD38250.40000 TRY
2000 JOD76500.80000 TRY
5000 JOD191252.00000 TRY
10000 JOD382504.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الدينار الأردني
1 TRY0.02614 JOD
5 TRY0.13072 JOD
10 TRY0.26143 JOD
20 TRY0.52287 JOD
50 TRY1.30717 JOD
100 TRY2.61435 JOD
250 TRY6.53587 JOD
500 TRY13.07175 JOD
1000 TRY26.14350 JOD
2000 TRY52.28700 JOD
5000 TRY130.71750 JOD
10000 TRY261.43500 JOD