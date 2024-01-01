Ürdün dinarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile JOD → TRY çevirin

1.000 jod
43.363 try

1.00000 JOD = 43.36300 TRY

07:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855571.0733589.12531.453691.652830.9486518.3181
1 GBP1.1688111.25455104.1711.69911.931861.1087921.4105
1 USD0.93170.797099183.03471.354351.539880.8838517.0663
1 INR0.01122020.009599580.012043210.01631070.01854510.01064430.205532

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Türk Lirası
1 JOD43.36300 TRY
5 JOD216.81500 TRY
10 JOD433.63000 TRY
20 JOD867.26000 TRY
50 JOD2168.15000 TRY
100 JOD4336.30000 TRY
250 JOD10840.75000 TRY
500 JOD21681.50000 TRY
1000 JOD43363.00000 TRY
2000 JOD86726.00000 TRY
5000 JOD216815.00000 TRY
10000 JOD433630.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Ürdün Dinarı
1 TRY0.02306 JOD
5 TRY0.11531 JOD
10 TRY0.23061 JOD
20 TRY0.46122 JOD
50 TRY1.15306 JOD
100 TRY2.30611 JOD
250 TRY5.76527 JOD
500 TRY11.53055 JOD
1000 TRY23.06110 JOD
2000 TRY46.12220 JOD
5000 TRY115.30550 JOD
10000 TRY230.61100 JOD