100 Türk lirasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile TRY → JOD çevirin

100 try
2,189 jod

1,000 TRY = 0,02189 JOD

00:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9041,4661,6440,97317,685
1 GBP1,1711,245103,9821,7141,9231,13820,684
1 USD0,9390,803183,491,3761,5440,91416,608
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Türk lirasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → INR

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Ürdün Dinarı
1 TRY0,02189 JOD
5 TRY0,10946 JOD
10 TRY0,21891 JOD
20 TRY0,43782 JOD
50 TRY1,09456 JOD
100 TRY2,18911 JOD
250 TRY5,47278 JOD
500 TRY10,94555 JOD
1000 TRY21,89110 JOD
2000 TRY43,78220 JOD
5000 TRY109,45550 JOD
10000 TRY218,91100 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Türk Lirası
1 JOD45,68070 TRY
5 JOD228,40350 TRY
10 JOD456,80700 TRY
20 JOD913,61400 TRY
50 JOD2.284,03500 TRY
100 JOD4.568,07000 TRY
250 JOD11.420,17500 TRY
500 JOD22.840,35000 TRY
1000 JOD45.680,70000 TRY
2000 JOD91.361,40000 TRY
5000 JOD228.403,50000 TRY
10000 JOD456.807,00000 TRY