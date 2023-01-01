دينار أردني إلى درهم مغربي

تحويل JOD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٤٬٥٠٤٫٤٠ mad

1.00000 JOD = 14.50440 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:15 UTC
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JOD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.437231.661030.9631518.3043
1GBP1.1536711.2296102.2221.658121.916311.1111621.1174
1USD0.938250.813273183.13451.34851.558480.903617.1742
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622070.01874650.01086910.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الدرهم المغربي
1 JOD14.50440 MAD
5 JOD72.52200 MAD
10 JOD145.04400 MAD
20 JOD290.08800 MAD
50 JOD725.22000 MAD
100 JOD1450.44000 MAD
250 JOD3626.10000 MAD
500 JOD7252.20000 MAD
1000 JOD14504.40000 MAD
2000 JOD29008.80000 MAD
5000 JOD72522.00000 MAD
10000 JOD145044.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الدينار الأردني
1 MAD0.06894 JOD
5 MAD0.34472 JOD
10 MAD0.68945 JOD
20 MAD1.37889 JOD
50 MAD3.44724 JOD
100 MAD6.89447 JOD
250 MAD17.23617 JOD
500 MAD34.47235 JOD
1000 MAD68.94470 JOD
2000 MAD137.88940 JOD
5000 MAD344.72350 JOD
10000 MAD689.44700 JOD