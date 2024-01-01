Ürdün dinarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile JOD → MAD çevirin

1.000 jod
14.203,90 mad

1.00000 JOD = 14.20390 MAD

07:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354451.347419.03050.931550.7969723.67291.54
1 CAD0.73830710.99479514.05040.6877570.588412.711731.13699
1 SGD0.742171.00523114.12390.6913550.5914882.725921.14294
1 ZAR0.05254720.07117260.070802110.04894940.04187860.1930010.0809228

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Ürdün dinarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Fas Dirhemi
1 JOD14.20390 MAD
5 JOD71.01950 MAD
10 JOD142.03900 MAD
20 JOD284.07800 MAD
50 JOD710.19500 MAD
100 JOD1420.39000 MAD
250 JOD3550.97500 MAD
500 JOD7101.95000 MAD
1000 JOD14203.90000 MAD
2000 JOD28407.80000 MAD
5000 JOD71019.50000 MAD
10000 JOD142039.00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Ürdün Dinarı
1 MAD0.07040 JOD
5 MAD0.35202 JOD
10 MAD0.70403 JOD
20 MAD1.40807 JOD
50 MAD3.52016 JOD
100 MAD7.04033 JOD
250 MAD17.60083 JOD
500 MAD35.20165 JOD
1000 MAD70.40330 JOD
2000 MAD140.80660 JOD
5000 MAD352.01650 JOD
10000 MAD704.03300 JOD