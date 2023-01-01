دينار أردني إلى ليرة لبنانية

تحويل JOD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
21198900 lbp

1.00000 JOD = 21198.90000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:13 UTC
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JOD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.437231.661030.9631518.3043
1GBP1.1536711.2296102.2221.658121.916311.1111621.1174
1USD0.938250.813273183.13451.34851.558480.903617.1742
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622070.01874650.01086910.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه لبناني
1 JOD21198.90000 LBP
5 JOD105994.50000 LBP
10 JOD211989.00000 LBP
20 JOD423978.00000 LBP
50 JOD1059945.00000 LBP
100 JOD2119890.00000 LBP
250 JOD5299725.00000 LBP
500 JOD10599450.00000 LBP
1000 JOD21198900.00000 LBP
2000 JOD42397800.00000 LBP
5000 JOD105994500.00000 LBP
10000 JOD211989000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الدينار الأردني
1 LBP0.00005 JOD
5 LBP0.00024 JOD
10 LBP0.00047 JOD
20 LBP0.00094 JOD
50 LBP0.00236 JOD
100 LBP0.00472 JOD
250 LBP0.01179 JOD
500 LBP0.02359 JOD
1000 LBP0.04717 JOD
2000 LBP0.09434 JOD
5000 LBP0.23586 JOD
10000 LBP0.47172 JOD