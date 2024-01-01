Ürdün dinarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile JOD → LBP çevirin

1.000 jod
21.160.100 lbp

1.00000 JOD = 21160.10000 LBP

07:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354551.347519.04070.931650.7970353.67291.54024
1 CAD0.73825310.99479514.05680.6878020.5884132.711531.13709
1 SGD0.7421151.00523114.13040.6914010.5914922.725711.14303
1 ZAR0.05251910.07113970.070769510.04893010.04185950.1928970.0808919

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Lübnan Lirası
1 JOD21160.10000 LBP
5 JOD105800.50000 LBP
10 JOD211601.00000 LBP
20 JOD423202.00000 LBP
50 JOD1058005.00000 LBP
100 JOD2116010.00000 LBP
250 JOD5290025.00000 LBP
500 JOD10580050.00000 LBP
1000 JOD21160100.00000 LBP
2000 JOD42320200.00000 LBP
5000 JOD105800500.00000 LBP
10000 JOD211601000.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Ürdün Dinarı
1 LBP0.00005 JOD
5 LBP0.00024 JOD
10 LBP0.00047 JOD
20 LBP0.00095 JOD
50 LBP0.00236 JOD
100 LBP0.00473 JOD
250 LBP0.01181 JOD
500 LBP0.02363 JOD
1000 LBP0.04726 JOD
2000 LBP0.09452 JOD
5000 LBP0.23629 JOD
10000 LBP0.47259 JOD