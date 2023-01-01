دينار أردني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل JOD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٣٤٬٧٦٣ hnl

1.00000 JOD = 34.76300 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065888.60481.437231.661160.9630518.3074
1GBP1.153811.22975102.2351.658321.916691.1111721.1235
1USD0.938250.813173183.13451.34851.55860.903617.1771
1INR0.01128610.009781420.012028710.01622070.0187480.01086910.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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JOD إلى ZAR

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JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / لامبيرا هندوراسي
1 JOD34.76300 HNL
5 JOD173.81500 HNL
10 JOD347.63000 HNL
20 JOD695.26000 HNL
50 JOD1738.15000 HNL
100 JOD3476.30000 HNL
250 JOD8690.75000 HNL
500 JOD17381.50000 HNL
1000 JOD34763.00000 HNL
2000 JOD69526.00000 HNL
5000 JOD173815.00000 HNL
10000 JOD347630.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الدينار الأردني
1 HNL0.02877 JOD
5 HNL0.14383 JOD
10 HNL0.28766 JOD
20 HNL0.57532 JOD
50 HNL1.43831 JOD
100 HNL2.87662 JOD
250 HNL7.19155 JOD
500 HNL14.38310 JOD
1000 HNL28.76620 JOD
2000 HNL57.53240 JOD
5000 HNL143.83100 JOD
10000 HNL287.66200 JOD