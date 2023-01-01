دينار أردني إلى دينار بحريني

تحويل JOD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٥٣١٫٦٩٣ bhd

1.00000 JOD = 0.53169 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:7 UTC
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JOD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066288.6381.437771.661390.963318.3149
1GBP1.1532711.22965102.2261.658181.916091.1109421.1226
1USD0.93790.81324183.13451.34851.558240.903517.1777
1INR0.01128180.009782210.012028710.01622070.01874360.01086790.206625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Bahraini Dinar
1 JOD0.53169 BHD
5 JOD2.65846 BHD
10 JOD5.31693 BHD
20 JOD10.63386 BHD
50 JOD26.58465 BHD
100 JOD53.16930 BHD
250 JOD132.92325 BHD
500 JOD265.84650 BHD
1000 JOD531.69300 BHD
2000 JOD1063.38600 BHD
5000 JOD2658.46500 BHD
10000 JOD5316.93000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الدينار الأردني
1 BHD1.88079 JOD
5 BHD9.40395 JOD
10 BHD18.80790 JOD
20 BHD37.61580 JOD
50 BHD94.03950 JOD
100 BHD188.07900 JOD
250 BHD470.19750 JOD
500 BHD940.39500 JOD
1000 BHD1880.79000 JOD
2000 BHD3761.58000 JOD
5000 BHD9403.95000 JOD
10000 BHD18807.90000 JOD