Ürdün dinarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile JOD → BHD çevirin

1.000 jod
531,540 bhd

1.00000 JOD = 0.53154 BHD

07:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354251.3473519.02130.93140.7967813.67291.53976
1 CAD0.73841610.99490514.04560.6877620.5883562.712131.13699
1 SGD0.7421981.00512114.11760.6912850.5913692.726021.14281
1 ZAR0.05257280.07119650.070833710.04896630.04188890.1930940.0809495

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Ürdün dinarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Bahreyn Dinarı
1 JOD0.53154 BHD
5 JOD2.65770 BHD
10 JOD5.31540 BHD
20 JOD10.63080 BHD
50 JOD26.57700 BHD
100 JOD53.15400 BHD
250 JOD132.88500 BHD
500 JOD265.77000 BHD
1000 JOD531.54000 BHD
2000 JOD1063.08000 BHD
5000 JOD2657.70000 BHD
10000 JOD5315.40000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Ürdün Dinarı
1 BHD1.88132 JOD
5 BHD9.40660 JOD
10 BHD18.81320 JOD
20 BHD37.62640 JOD
50 BHD94.06600 JOD
100 BHD188.13200 JOD
250 BHD470.33000 JOD
500 BHD940.66000 JOD
1000 BHD1881.32000 JOD
2000 BHD3762.64000 JOD
5000 BHD9406.60000 JOD
10000 BHD18813.20000 JOD