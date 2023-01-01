دينار أردني إلى مانات أذربيجاني

تحويل JOD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
2397.74 azn

1.00000 JOD = 2.39774 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:7 UTC
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JOD إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066288.6381.437771.661390.963318.3149
1GBP1.1532711.22965102.2261.658181.916091.1109421.1226
1USD0.93790.81324183.13451.34851.558240.903517.1777
1INR0.01128180.009782210.012028710.01622070.01874360.01086790.206625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / مانات أذربيجان
1 JOD2.39774 AZN
5 JOD11.98870 AZN
10 JOD23.97740 AZN
20 JOD47.95480 AZN
50 JOD119.88700 AZN
100 JOD239.77400 AZN
250 JOD599.43500 AZN
500 JOD1198.87000 AZN
1000 JOD2397.74000 AZN
2000 JOD4795.48000 AZN
5000 JOD11988.70000 AZN
10000 JOD23977.40000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الدينار الأردني
1 AZN0.41706 JOD
5 AZN2.08529 JOD
10 AZN4.17059 JOD
20 AZN8.34118 JOD
50 AZN20.85295 JOD
100 AZN41.70590 JOD
250 AZN104.26475 JOD
500 AZN208.52950 JOD
1000 AZN417.05900 JOD
2000 AZN834.11800 JOD
5000 AZN2085.29500 JOD
10000 AZN4170.59000 JOD