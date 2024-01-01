Ürdün dinarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile JOD → AZN çevirin

1.000 jod
2.397,11 azn

1.00000 JOD = 2.39711 AZN

07:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554651.0736589.1421.453991.653170.94928518.3297
1 GBP1.1689511.25505104.2031.699651.932481.1096721.4266
1 USD0.93140.796781183.02711.354251.539760.8841517.0723
1 INR0.01121810.009596640.012044310.01631090.01854530.01064890.205623

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Ürdün dinarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Azerbaycan Manatı
1 JOD2.39711 AZN
5 JOD11.98555 AZN
10 JOD23.97110 AZN
20 JOD47.94220 AZN
50 JOD119.85550 AZN
100 JOD239.71100 AZN
250 JOD599.27750 AZN
500 JOD1198.55500 AZN
1000 JOD2397.11000 AZN
2000 JOD4794.22000 AZN
5000 JOD11985.55000 AZN
10000 JOD23971.10000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Ürdün Dinarı
1 AZN0.41717 JOD
5 AZN2.08584 JOD
10 AZN4.17169 JOD
20 AZN8.34338 JOD
50 AZN20.85845 JOD
100 AZN41.71690 JOD
250 AZN104.29225 JOD
500 AZN208.58450 JOD
1000 AZN417.16900 JOD
2000 AZN834.33800 JOD
5000 AZN2085.84500 JOD
10000 AZN4171.69000 JOD