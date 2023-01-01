50 Azerbaycan manatından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile AZN → JOD çevirin

50 azn
20,724 jod

1.00000 AZN = 0.41449 JOD

22:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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AZN → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.056787.88051.424751.643260.9668518.5402
1GBP1.1552711.22075101.5241.645941.898371.1169721.4185
1USD0.946350.819169183.1651.34831.555090.9149517.5454
1INR0.01137910.009849920.012024310.01621230.01869880.01100160.210971

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Azerbaycan manatından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

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AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Ürdün Dinarı
1 AZN0.41449 JOD
5 AZN2.07244 JOD
10 AZN4.14487 JOD
20 AZN8.28974 JOD
50 AZN20.72435 JOD
100 AZN41.44870 JOD
250 AZN103.62175 JOD
500 AZN207.24350 JOD
1000 AZN414.48700 JOD
2000 AZN828.97400 JOD
5000 AZN2072.43500 JOD
10000 AZN4144.87000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Azerbaycan Manatı
1 JOD2.41262 AZN
5 JOD12.06310 AZN
10 JOD24.12620 AZN
20 JOD48.25240 AZN
50 JOD120.63100 AZN
100 JOD241.26200 AZN
250 JOD603.15500 AZN
500 JOD1206.31000 AZN
1000 JOD2412.62000 AZN
2000 JOD4825.24000 AZN
5000 JOD12063.10000 AZN
10000 JOD24126.20000 AZN