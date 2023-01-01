1 Azerbaycan manatından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile AZN → JOD çevirin

1 azn
0,417 jod

1.00000 AZN = 0.41706 JOD

22:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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AZN → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.056787.88051.42481.643260.966818.5412
1GBP1.1552711.22075101.5241.6461.898371.1169121.4196
1USD0.946350.819169183.1651.348351.555090.914917.5463
1INR0.01137910.009849920.012024310.0162130.01869880.0110010.210982

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Azerbaycan manatından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

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AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Ürdün Dinarı
1 AZN0.41706 JOD
5 AZN2.08529 JOD
10 AZN4.17059 JOD
20 AZN8.34118 JOD
50 AZN20.85295 JOD
100 AZN41.70590 JOD
250 AZN104.26475 JOD
500 AZN208.52950 JOD
1000 AZN417.05900 JOD
2000 AZN834.11800 JOD
5000 AZN2085.29500 JOD
10000 AZN4170.59000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Azerbaycan Manatı
1 JOD2.39774 AZN
5 JOD11.98870 AZN
10 JOD23.97740 AZN
20 JOD47.95480 AZN
50 JOD119.88700 AZN
100 JOD239.77400 AZN
250 JOD599.43500 AZN
500 JOD1198.87000 AZN
1000 JOD2397.74000 AZN
2000 JOD4795.48000 AZN
5000 JOD11988.70000 AZN
10000 JOD23977.40000 AZN