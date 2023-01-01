دينار أردني إلى كوانزا أنغولي

تحويل JOD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
1177390 aoa

1.00000 JOD = 1177.39000 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 16:9 UTC
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JOD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066288.6381.437771.661390.963318.3149
1GBP1.1532711.22965102.2261.658181.916091.1109421.1226
1USD0.93790.81324183.13451.34851.558240.903517.1777
1INR0.01128180.009782210.012028710.01622070.01874360.01086790.206625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Angolan Kwanza
1 JOD1177.39000 AOA
5 JOD5886.95000 AOA
10 JOD11773.90000 AOA
20 JOD23547.80000 AOA
50 JOD58869.50000 AOA
100 JOD117739.00000 AOA
250 JOD294347.50000 AOA
500 JOD588695.00000 AOA
1000 JOD1177390.00000 AOA
2000 JOD2354780.00000 AOA
5000 JOD5886950.00000 AOA
10000 JOD11773900.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الدينار الأردني
1 AOA0.00085 JOD
5 AOA0.00425 JOD
10 AOA0.00849 JOD
20 AOA0.01699 JOD
50 AOA0.04247 JOD
100 AOA0.08493 JOD
250 AOA0.21233 JOD
500 AOA0.42467 JOD
1000 AOA0.84934 JOD
2000 AOA1.69868 JOD
5000 AOA4.24669 JOD
10000 AOA8.49338 JOD