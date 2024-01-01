Ürdün dinarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile JOD → AOA çevirin

1.000 jod
1.181.130 aoa

1.00000 JOD = 1181.13000 AOA

07:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554951.073589.12491.453841.652940.9492518.327
1 GBP1.1689111.25485104.1811.699441.932171.1095921.4231
1 USD0.931550.796908183.02271.35431.539760.8842517.0722
1 INR0.01122020.009598680.012044910.01631240.01854630.01065070.205633

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Ürdün dinarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Angola Kvanzası
1 JOD1181.13000 AOA
5 JOD5905.65000 AOA
10 JOD11811.30000 AOA
20 JOD23622.60000 AOA
50 JOD59056.50000 AOA
100 JOD118113.00000 AOA
250 JOD295282.50000 AOA
500 JOD590565.00000 AOA
1000 JOD1181130.00000 AOA
2000 JOD2362260.00000 AOA
5000 JOD5905650.00000 AOA
10000 JOD11811300.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Ürdün Dinarı
1 AOA0.00085 JOD
5 AOA0.00423 JOD
10 AOA0.00847 JOD
20 AOA0.01693 JOD
50 AOA0.04233 JOD
100 AOA0.08466 JOD
250 AOA0.21166 JOD
500 AOA0.42332 JOD
1000 AOA0.84665 JOD
2000 AOA1.69330 JOD
5000 AOA4.23325 JOD
10000 AOA8.46649 JOD