دولار جامايكي إلى فرنك جيبوتي

تحويل JMD إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
1145 djf

1.00000 JMD = 1.14502 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:54 UTC
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JMD إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660440.963518.3041
1GBP1.1532711.23102.2551.658661.914991.1111821.1102
1USD0.937650.813008183.13451.34851.55690.903417.1628
1INR0.01127870.009779430.012028710.01622070.01872750.01086670.206446

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Djiboutian Franc
1 JMD1.14502 DJF
5 JMD5.72510 DJF
10 JMD11.45020 DJF
20 JMD22.90040 DJF
50 JMD57.25100 DJF
100 JMD114.50200 DJF
250 JMD286.25500 DJF
500 JMD572.51000 DJF
1000 JMD1145.02000 DJF
2000 JMD2290.04000 DJF
5000 JMD5725.10000 DJF
10000 JMD11450.20000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / دولار جامايكي
1 DJF0.87335 JMD
5 DJF4.36675 JMD
10 DJF8.73350 JMD
20 DJF17.46700 JMD
50 DJF43.66750 JMD
100 DJF87.33500 JMD
250 DJF218.33750 JMD
500 DJF436.67500 JMD
1000 DJF873.35000 JMD
2000 DJF1746.70000 JMD
5000 DJF4366.75000 JMD
10000 DJF8733.50000 JMD