Jamaika dolarından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile JMD → DJF çevirin

1.000 jmd
1.138 djf

1.00000 JMD = 1.13814 DJF

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073589.1231.453571.652430.9491818.3295
1 GBP1.1696811.25565104.2451.700211.932811.1102421.4396
1 USD0.93150.7964183.0211.354051.539290.8841517.0745
1 INR0.01122040.009592760.012045110.01630970.0185410.01064970.205665

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Jamaika dolarından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Cibuti Frangı
1 JMD1.13814 DJF
5 JMD5.69070 DJF
10 JMD11.38140 DJF
20 JMD22.76280 DJF
50 JMD56.90700 DJF
100 JMD113.81400 DJF
250 JMD284.53500 DJF
500 JMD569.07000 DJF
1000 JMD1138.14000 DJF
2000 JMD2276.28000 DJF
5000 JMD5690.70000 DJF
10000 JMD11381.40000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Jamaika Doları
1 DJF0.87862 JMD
5 DJF4.39312 JMD
10 DJF8.78624 JMD
20 DJF17.57248 JMD
50 DJF43.93120 JMD
100 DJF87.86240 JMD
250 DJF219.65600 JMD
500 DJF439.31200 JMD
1000 DJF878.62400 JMD
2000 DJF1757.24800 JMD
5000 DJF4393.12000 JMD
10000 DJF8786.24000 JMD