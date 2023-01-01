جنيه مانكس إلى دولار بليزي

تحويل IMP إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
2545.71 bzd

1.00000 IMP = 2.54571 BZD

Mid-market exchange rate at 20:38
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492261.658120.964518.8216
1 GBP1.1527411.26295105.2611.72021.911391.1118221.6966
1 USD0.912750.791797183.3451.362051.513430.8803517.1793
1 INR0.01095140.009500230.011998310.01634230.01815860.01056270.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه

IMP إلى USD

IMP إلى EUR

IMP إلى GBP

IMP إلى INR

IMP إلى JPY

IMP إلى RUB

IMP إلى AUD

IMP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / دولار بليز
1 IMP2.54571 BZD
5 IMP12.72855 BZD
10 IMP25.45710 BZD
20 IMP50.91420 BZD
50 IMP127.28550 BZD
100 IMP254.57100 BZD
250 IMP636.42750 BZD
500 IMP1272.85500 BZD
1000 IMP2545.71000 BZD
2000 IMP5091.42000 BZD
5000 IMP12728.55000 BZD
10000 IMP25457.10000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / جنيه جزيرة مان
1 BZD0.39282 IMP
5 BZD1.96409 IMP
10 BZD3.92817 IMP
20 BZD7.85634 IMP
50 BZD19.64085 IMP
100 BZD39.28170 IMP
250 BZD98.20425 IMP
500 BZD196.40850 IMP
1000 BZD392.81700 IMP
2000 BZD785.63400 IMP
5000 BZD1964.08500 IMP
10000 BZD3928.17000 IMP