غورد هايتي إلى دينار بحريني

تحويل HTG إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٢٫٧٩٤ bhd

1.00000 HTG = 0.00279 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:59 UTC
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HTG إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064188.47541.438131.66110.963318.3372
1GBP1.153411.227102.021.658291.915391.1110721.1444
1USD0.939750.814996183.14581.35151.561040.905317.2326
1INR0.01130260.009802010.012027110.01625460.01877470.01088810.207258

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / Bahraini Dinar
1 HTG0.00279 BHD
5 HTG0.01397 BHD
10 HTG0.02794 BHD
20 HTG0.05589 BHD
50 HTG0.13972 BHD
100 HTG0.27943 BHD
250 HTG0.69859 BHD
500 HTG1.39717 BHD
1000 HTG2.79434 BHD
2000 HTG5.58868 BHD
5000 HTG13.97170 BHD
10000 HTG27.94340 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Haiti Gourde
1 BHD357.86700 HTG
5 BHD1789.33500 HTG
10 BHD3578.67000 HTG
20 BHD7157.34000 HTG
50 BHD17893.35000 HTG
100 BHD35786.70000 HTG
250 BHD89466.75000 HTG
500 BHD178933.50000 HTG
1000 BHD357867.00000 HTG
2000 BHD715734.00000 HTG
5000 BHD1789335.00000 HTG
10000 BHD3578670.00000 HTG