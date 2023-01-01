كتزال غواتيمالي إلى بيزو تشيلي

تحويل GTQ إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
١١٣٬٥٨٩ clp

1.00000 GTQ = 113.58900 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:52 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GTQ إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 CLP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063588.43651.437431.662370.962718.3308
1GBP1.1527411.2259101.9411.656931.916221.1097421.13
1USD0.94030.815727183.15611.35161.563110.9052517.2363
1INR0.01130750.009809590.012025610.01625380.01879730.01088620.207276

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Chilean Peso
1 GTQ113.58900 CLP
5 GTQ567.94500 CLP
10 GTQ1135.89000 CLP
20 GTQ2271.78000 CLP
50 GTQ5679.45000 CLP
100 GTQ11358.90000 CLP
250 GTQ28397.25000 CLP
500 GTQ56794.50000 CLP
1000 GTQ113589.00000 CLP
2000 GTQ227178.00000 CLP
5000 GTQ567945.00000 CLP
10000 GTQ1135890.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Guatemalan Quetzal
1 CLP0.00880 GTQ
5 CLP0.04402 GTQ
10 CLP0.08804 GTQ
20 CLP0.17607 GTQ
50 CLP0.44018 GTQ
100 CLP0.88036 GTQ
250 CLP2.20091 GTQ
500 CLP4.40182 GTQ
1000 CLP8.80364 GTQ
2000 CLP17.60728 GTQ
5000 CLP44.01820 GTQ
10000 CLP88.03640 GTQ