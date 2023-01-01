فرنك غيني إلى كيات ميانماري

تحويل GNF إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٢٤٦٫٢٥ mmk

1.00000 GNF = 0.24625 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:42 UTC
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GNF إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.063688.43561.437081.663560.963418.3319
1GBP1.1524711.2257101.9141.65611.91711.1102921.1258
1USD0.94020.81586183.14741.351151.564090.905817.2357
1INR0.01130770.009812220.012026810.01625010.0188110.01089390.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

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GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

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GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Myanma Kyat
1 GNF0.24625 MMK
5 GNF1.23124 MMK
10 GNF2.46248 MMK
20 GNF4.92496 MMK
50 GNF12.31240 MMK
100 GNF24.62480 MMK
250 GNF61.56200 MMK
500 GNF123.12400 MMK
1000 GNF246.24800 MMK
2000 GNF492.49600 MMK
5000 GNF1231.24000 MMK
10000 GNF2462.48000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Guinean Franc
1 MMK4.06095 GNF
5 MMK20.30475 GNF
10 MMK40.60950 GNF
20 MMK81.21900 GNF
50 MMK203.04750 GNF
100 MMK406.09500 GNF
250 MMK1015.23750 GNF
500 MMK2030.47500 GNF
1000 MMK4060.95000 GNF
2000 MMK8121.90000 GNF
5000 MMK20304.75000 GNF
10000 MMK40609.50000 GNF