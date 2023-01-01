سيدي غاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل GHS إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٬٦٩٠٫٥٧ szl

1.00000 GHS = 1.69057 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 11:59 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GHS إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 SZL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.063588.35961.4371.661720.962718.2164
1GBP1.153411.22665101.9151.657451.916641.1103821.0109
1USD0.94030.815228183.08381.35121.56250.905217.1287
1INR0.01131740.009812120.01203610.01626310.01880630.0108950.206162

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

GHS إلى USD

GHS إلى CAD

GHS إلى EUR

GHS إلى ZAR

GHS إلى GBP

GHS إلى SGD

GHS إلى AUD

GHS إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Swazi Lilangeni
1 GHS1.69057 SZL
5 GHS8.45285 SZL
10 GHS16.90570 SZL
20 GHS33.81140 SZL
50 GHS84.52850 SZL
100 GHS169.05700 SZL
250 GHS422.64250 SZL
500 GHS845.28500 SZL
1000 GHS1690.57000 SZL
2000 GHS3381.14000 SZL
5000 GHS8452.85000 SZL
10000 GHS16905.70000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Ghanaian Cedi
1 SZL0.59152 GHS
5 SZL2.95758 GHS
10 SZL5.91516 GHS
20 SZL11.83032 GHS
50 SZL29.57580 GHS
100 SZL59.15160 GHS
250 SZL147.87900 GHS
500 SZL295.75800 GHS
1000 SZL591.51600 GHS
2000 SZL1183.03200 GHS
5000 SZL2957.58000 GHS
10000 SZL5915.16000 GHS