جنيه جزر فوكلاند إلى بيزو كولومبي

تحويل FKP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
٤٬٨٣٤٬٦٥٠ cop

1.00000 FKP = 4834.65000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

FKP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 COP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86851.064488.38691.437691.661050.964118.1853
1GBP1.1514111.2254101.7561.655151.91231.1100720.936
1USD0.93950.81606183.03921.35071.560550.9057517.085
1INR0.01131390.009827410.012042510.01626580.01879290.01090750.205746

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

FKP إلى USD

FKP إلى EUR

FKP إلى GBP

FKP إلى INR

FKP إلى JPY

FKP إلى RUB

FKP إلى AUD

FKP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / البيزو الكولومبي
1 FKP4834.65000 COP
5 FKP24173.25000 COP
10 FKP48346.50000 COP
20 FKP96693.00000 COP
50 FKP241732.50000 COP
100 FKP483465.00000 COP
250 FKP1208662.50000 COP
500 FKP2417325.00000 COP
1000 FKP4834650.00000 COP
2000 FKP9669300.00000 COP
5000 FKP24173250.00000 COP
10000 FKP48346500.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه جزر فوكلاند
1 COP0.00021 FKP
5 COP0.00103 FKP
10 COP0.00207 FKP
20 COP0.00414 FKP
50 COP0.01034 FKP
100 COP0.02068 FKP
250 COP0.05171 FKP
500 COP0.10342 FKP
1000 COP0.20684 FKP
2000 COP0.41368 FKP
5000 COP1.03420 FKP
10000 COP2.06840 FKP