دولار فيجي إلى ساماني طاجيكي

تحويل FJD إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٤٬٨٣٩٫٤٤ tjs

1.00000 FJD = 4.83944 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:59 UTC
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FJD إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.064988.41731.438151.661570.964818.188
1GBP1.1550711.23005102.1291.661181.919251.1144121.0086
1USD0.939050.812975183.02871.35051.560310.90617.0795
1INR0.011310.009791490.01204410.01626550.01879240.01091190.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Tajikistani Somoni
1 FJD4.83944 TJS
5 FJD24.19720 TJS
10 FJD48.39440 TJS
20 FJD96.78880 TJS
50 FJD241.97200 TJS
100 FJD483.94400 TJS
250 FJD1209.86000 TJS
500 FJD2419.72000 TJS
1000 FJD4839.44000 TJS
2000 FJD9678.88000 TJS
5000 FJD24197.20000 TJS
10000 FJD48394.40000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / دولار فيجي
1 TJS0.20664 FJD
5 TJS1.03317 FJD
10 TJS2.06635 FJD
20 TJS4.13270 FJD
50 TJS10.33175 FJD
100 TJS20.66350 FJD
250 TJS51.65875 FJD
500 TJS103.31750 FJD
1000 TJS206.63500 FJD
2000 TJS413.27000 FJD
5000 TJS1033.17500 FJD
10000 TJS2066.35000 FJD