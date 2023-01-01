دولار فيجي إلى دالاسي غامبي

تحويل FJD إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٢٨٬٤٧٠٫٥٠ gmd

1.00000 FJD = 28.47050 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:51 UTC
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FJD إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.0649588.42921.438211.662430.964918.2006
1GBP1.1548711.23102.1341.661121.920071.1143321.0214
1USD0.939050.813008183.0361.35051.561040.90617.0906
1INR0.01130850.009791030.01204310.0162640.01879950.01091090.205822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Gambian Dalasi
1 FJD28.47050 GMD
5 FJD142.35250 GMD
10 FJD284.70500 GMD
20 FJD569.41000 GMD
50 FJD1423.52500 GMD
100 FJD2847.05000 GMD
250 FJD7117.62500 GMD
500 FJD14235.25000 GMD
1000 FJD28470.50000 GMD
2000 FJD56941.00000 GMD
5000 FJD142352.50000 GMD
10000 FJD284705.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / دولار فيجي
1 GMD0.03512 FJD
5 GMD0.17562 FJD
10 GMD0.35124 FJD
20 GMD0.70248 FJD
50 GMD1.75620 FJD
100 GMD3.51240 FJD
250 GMD8.78100 FJD
500 GMD17.56200 FJD
1000 GMD35.12400 FJD
2000 GMD70.24800 FJD
5000 GMD175.62000 FJD
10000 GMD351.24000 FJD