Фиджийские доллары в гамбийские даласи

Сконвертируйте FJD в GMD по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = D31,41 GMD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса FJD к GMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GMD
1 FJD в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий31,497931,9438
Низкий30,605030,2284
В среднем31,088631,2292
Изменение1.31%2.82%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 FJD к GMD

За последние 30 дней максимальный курс FJD к GMD составил 31,4979, а минимальный — 30,6050. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 31,0886. Изменение курса FJD к GMD в процентном соотношении составило 1.31.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к GMD составил 31,9438, а минимальный — 30,2284. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 31,2292. Изменение курса FJD к GMD в процентном соотношении составило 2.82.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график FJD к GMD

Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Гамбийский даласи
1 FJD31,40680 GMD
5 FJD157,03400 GMD
10 FJD314,06800 GMD
20 FJD628,13600 GMD
50 FJD1 570,34000 GMD
100 FJD3 140,68000 GMD
250 FJD7 851,70000 GMD
500 FJD15 703,40000 GMD
1000 FJD31 406,80000 GMD
2000 FJD62 813,60000 GMD
5000 FJD157 034,00000 GMD
10000 FJD314 068,00000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Фиджийский доллар
1 GMD0,03184 FJD
5 GMD0,15920 FJD
10 GMD0,31840 FJD
20 GMD0,63681 FJD
50 GMD1,59202 FJD
100 GMD3,18403 FJD
250 GMD7,96008 FJD
500 GMD15,92015 FJD
1000 GMD31,84030 FJD
2000 GMD63,68060 FJD
5000 GMD159,20150 FJD
10000 GMD318,40300 FJD