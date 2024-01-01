История обменного курса фиджийский доллар–гамбийские даласи

Обменный курс фиджийских доллара/гамбийские даласи сейчас составляет 31,407, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.131% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 31,684, и минимумом, равным 30,703, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.476%.