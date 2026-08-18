سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 33.0712 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.103% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.750% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 33.3212 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 32.8633 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.107%.