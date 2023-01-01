دولار فيجي إلى فلورن أروبي

تحويل FJD إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
797.40 awg

1.00000 FJD = 0.79740 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 10:47 UTC
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FJD إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.43491.438551.662560.9647518.2048
1GBP1.1548711.2303102.1421.661521.920241.1141621.0264
1USD0.93880.81281183.02191.35051.560790.905617.0905
1INR0.01130770.009790310.01204510.01626680.01879980.0109080.205855

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Aruban Florin
1 FJD0.79740 AWG
5 FJD3.98698 AWG
10 FJD7.97396 AWG
20 FJD15.94792 AWG
50 FJD39.86980 AWG
100 FJD79.73960 AWG
250 FJD199.34900 AWG
500 FJD398.69800 AWG
1000 FJD797.39600 AWG
2000 FJD1594.79200 AWG
5000 FJD3986.98000 AWG
10000 FJD7973.96000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / دولار فيجي
1 AWG1.25408 FJD
5 AWG6.27040 FJD
10 AWG12.54080 FJD
20 AWG25.08160 FJD
50 AWG62.70400 FJD
100 AWG125.40800 FJD
250 AWG313.52000 FJD
500 AWG627.04000 FJD
1000 AWG1254.08000 FJD
2000 AWG2508.16000 FJD
5000 AWG6270.40000 FJD
10000 AWG12540.80000 FJD