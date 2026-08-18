5 كرونة دنماركية إلى ريال قطري

حوّل DKK إلى QAR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 DKK = 0.5649 QAR
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DKK إلى QAR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى QAR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DKK إلى QAR اليوم

DKKQAR
1 DKK0.56 QAR
5 DKK2.82 QAR
10 DKK5.65 QAR
20 DKK11.30 QAR
50 DKK28.24 QAR
100 DKK56.49 QAR
250 DKK141.21 QAR
500 DKK282.43 QAR
1000 DKK564.86 QAR
2000 DKK1,129.72 QAR
5000 DKK2,824.30 QAR
10000 DKK5,648.59 QAR
QARDKK
1 QAR1.77 DKK
5 QAR8.85 DKK
10 QAR17.70 DKK
20 QAR35.41 DKK
50 QAR88.52 DKK
100 QAR177.04 DKK
250 QAR442.59 DKK
500 QAR885.18 DKK
1000 QAR1,770.35 DKK
2000 QAR3,540.70 DKK
5000 QAR8,851.75 DKK
10000 QAR17,703.50 DKK

الأسئلة الشائعة