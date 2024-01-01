1 كولون كوستاريكي إلى سول بيروفي

تحويل CRC إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1 crc
0.01 pen

₡1.000 CRC = S/.0.007073 PEN

Mid-market exchange rate at 16:54
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CRC إلى PEN مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09291.6921.5011.6580.94720.795
1 GBP1.16811.276107.1261.7541.9371.10724.295
1 USD0.9160.784183.9481.3741.5180.86719.039
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Peruvian Nuevo Sol
1 CRC٠٫٠٠٧٠٧ PEN
5 CRC٠٫٠٣٥٣٧ PEN
10 CRC٠٫٠٧٠٧٣ PEN
20 CRC٠٫١٤١٤٧ PEN
50 CRC٠٫٣٥٣٦٦ PEN
100 CRC٠٫٧٠٧٣٣ PEN
250 CRC١٫٧٦٨٣١ PEN
500 CRC٣٫٥٣٦٦٣ PEN
1000 CRC٧٫٠٧٣٢٥ PEN
2000 CRC١٤٫١٤٦٥٠ PEN
5000 CRC٣٥٫٣٦٦٢٥ PEN
10000 CRC٧٠٫٧٣٢٥٠ PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / كوستاريكا كولوين
1 PEN١٤١٫٣٧٨٠٠ CRC
5 PEN٧٠٦٫٨٩٠٠٠ CRC
10 PEN١٬٤١٣٫٧٨٠٠٠ CRC
20 PEN٢٬٨٢٧٫٥٦٠٠٠ CRC
50 PEN٧٬٠٦٨٫٩٠٠٠٠ CRC
100 PEN١٤٬١٣٧٫٨٠٠٠٠ CRC
250 PEN٣٥٬٣٤٤٫٥٠٠٠٠ CRC
500 PEN٧٠٬٦٨٩٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 PEN١٤١٬٣٧٨٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 PEN٢٨٢٬٧٥٦٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 PEN٧٠٦٬٨٩٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 PEN١٬٤١٣٬٧٨٠٫٠٠٠٠٠ CRC