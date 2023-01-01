1 بيزو تشيلي إلى دولار جزر سليمان

تحويل CLP إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠١ sbd

1.00000 CLP = 0.00990 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
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CLP إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.078689.23741.4671.670440.9543518.5266
1GBP1.1698611.2618104.3941.716171.954161.1164621.6733
1USD0.927150.792519182.73451.36011.548710.884817.1765
1INR0.01120610.009579060.012086910.01643930.0187190.01069450.20761

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار جزر سليمان
1 CLP0.00990 SBD
5 CLP0.04952 SBD
10 CLP0.09905 SBD
20 CLP0.19810 SBD
50 CLP0.49524 SBD
100 CLP0.99048 SBD
250 CLP2.47621 SBD
500 CLP4.95242 SBD
1000 CLP9.90483 SBD
2000 CLP19.80966 SBD
5000 CLP49.52415 SBD
10000 CLP99.04830 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / Chilean Peso
1 SBD100.96100 CLP
5 SBD504.80500 CLP
10 SBD1009.61000 CLP
20 SBD2019.22000 CLP
50 SBD5048.05000 CLP
100 SBD10096.10000 CLP
250 SBD25240.25000 CLP
500 SBD50480.50000 CLP
1000 SBD100961.00000 CLP
2000 SBD201922.00000 CLP
5000 SBD504805.00000 CLP
10000 SBD1009610.00000 CLP