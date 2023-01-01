20 بيزو تشيلي إلى جنيه مانكس

تحويل CLP إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

20 clp
0.02 imp

1.00000 CLP = 0.00091 IMP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10.7935561.363851.33960.913651.5199917.11251.64487
1 GBP1.2601511.718661.68811.151341.9154121.56432.07279
1 CAD0.7332180.5818510.9822190.6699121.1144812.54721.20605
1 SGD0.7464910.5923831.018110.6820391.1346612.77431.22788

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه جزيرة مان
1 CLP0.00091 IMP
5 CLP0.00456 IMP
10 CLP0.00911 IMP
20 CLP0.01822 IMP
50 CLP0.04555 IMP
100 CLP0.09110 IMP
250 CLP0.22776 IMP
500 CLP0.45551 IMP
1000 CLP0.91102 IMP
2000 CLP1.82204 IMP
5000 CLP4.55511 IMP
10000 CLP9.11022 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Chilean Peso
1 IMP1097.67000 CLP
5 IMP5488.35000 CLP
10 IMP10976.70000 CLP
20 IMP21953.40000 CLP
50 IMP54883.50000 CLP
100 IMP109767.00000 CLP
250 IMP274417.50000 CLP
500 IMP548835.00000 CLP
1000 IMP1097670.00000 CLP
2000 IMP2195340.00000 CLP
5000 IMP5488350.00000 CLP
10000 IMP10976700.00000 CLP