1 دولار بليزي إلى زلوتي بولندي

تحويل BZD إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١ bzd
٢٫٠٥ pln

1.00000 BZD = 2.05135 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BZD إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 PLN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855351.0800589.31771.468491.670610.95518.4959
1GBP1.1691111.26285104.4351.717031.953361.116521.6263
1USD0.925950.79186182.69771.359651.546790.884317.125
1INR0.0111960.009575350.012092210.01644120.01870420.01069320.20708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / الزلوتي البولندي
1 BZD2.05135 PLN
5 BZD10.25675 PLN
10 BZD20.51350 PLN
20 BZD41.02700 PLN
50 BZD102.56750 PLN
100 BZD205.13500 PLN
250 BZD512.83750 PLN
500 BZD1025.67500 PLN
1000 BZD2051.35000 PLN
2000 BZD4102.70000 PLN
5000 BZD10256.75000 PLN
10000 BZD20513.50000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / دولار بليز
1 PLN0.48749 BZD
5 PLN2.43743 BZD
10 PLN4.87485 BZD
20 PLN9.74970 BZD
50 PLN24.37425 BZD
100 PLN48.74850 BZD
250 PLN121.87125 BZD
500 PLN243.74250 BZD
1000 PLN487.48500 BZD
2000 PLN974.97000 BZD
5000 PLN2437.42500 BZD
10000 PLN4874.85000 BZD