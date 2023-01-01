دولار بليزي إلى لاري جورجي

تحويل BZD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٬٣٣٤٫٤٦ gel

1.00000 BZD = 1.33446 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:30 UTC
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BZD إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.064288.46431.436461.659830.956518.1808
1GBP1.1571411.2315102.3721.662281.920771.106821.0389
1USD0.93970.812018183.12751.34981.55970.898717.084
1INR0.0113040.009768340.012029710.01623770.01876270.01081110.205516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / لاري جورجي
1 BZD1.33446 GEL
5 BZD6.67230 GEL
10 BZD13.34460 GEL
20 BZD26.68920 GEL
50 BZD66.72300 GEL
100 BZD133.44600 GEL
250 BZD333.61500 GEL
500 BZD667.23000 GEL
1000 BZD1334.46000 GEL
2000 BZD2668.92000 GEL
5000 BZD6672.30000 GEL
10000 BZD13344.60000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / دولار بليز
1 GEL0.74936 BZD
5 GEL3.74682 BZD
10 GEL7.49364 BZD
20 GEL14.98728 BZD
50 GEL37.46820 BZD
100 GEL74.93640 BZD
250 GEL187.34100 BZD
500 GEL374.68200 BZD
1000 GEL749.36400 BZD
2000 GEL1498.72800 BZD
5000 GEL3746.82000 BZD
10000 GEL7493.64000 BZD