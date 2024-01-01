Belize dolarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile BZD → GEL çevirin

1.000 bzd
1.334,88 gel

1,000 BZD = 1,335 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belize dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

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BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Gürcistan Larisi
1 BZD1,33488 GEL
5 BZD6,67440 GEL
10 BZD13,34880 GEL
20 BZD26,69760 GEL
50 BZD66,74400 GEL
100 BZD133,48800 GEL
250 BZD333,72000 GEL
500 BZD667,44000 GEL
1000 BZD1.334,88000 GEL
2000 BZD2.669,76000 GEL
5000 BZD6.674,40000 GEL
10000 BZD13.348,80000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Belize Doları
1 GEL0,74913 BZD
5 GEL3,74567 BZD
10 GEL7,49134 BZD
20 GEL14,98268 BZD
50 GEL37,45670 BZD
100 GEL74,91340 BZD
250 GEL187,28350 BZD
500 GEL374,56700 BZD
1000 GEL749,13400 BZD
2000 GEL1.498,26800 BZD
5000 GEL3.745,67000 BZD
10000 GEL7.491,34000 BZD